Брянского школьника забрали в полицию прямо с уроков за поддержку Навального
19. март 2017 16:19
Школьника из Брянской области, создавшего в соцсетях группу в поддержку оппозиционера Алексея Навального и призывавшего выйти на антикоррупционный митинг 26 марта, забрали в полицию прямо с занятий. Об этом сообщила команда Навального.
Имя ученика и номер школы активисты не называют. Сообщается, что после визита полицейских директор школы провела с учениками беседу о политической ситуации в России, сообщает Радио Свобода.
В начале марта возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В публикации утверждается, что она была приобретена незаконным путем.