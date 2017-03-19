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Брянского школьника забрали в полицию прямо с уроков за поддержку Навального

Rus.Postimees.ee
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Алексей Навальный. | ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Школьника из Брянской области, создавшего в соцсетях группу в поддержку оппозиционера Алексея Навального и призывавшего выйти на антикоррупционный митинг 26 марта, забрали в полицию прямо с занятий. Об этом сообщила команда Навального.

Имя ученика и номер школы активисты не называют. Сообщается, что после визита полицейских директор школы провела с учениками беседу о политической ситуации в России, сообщает Радио Свобода.

В начале марта возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В публикации утверждается, что она была приобретена незаконным путем.

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