Дон Кихот на Конной мельнице

Рыцарь Печального образа воевал с ветряными мельницами. На Конской мельнице в спектакле VAT-театра он – то нелепый, то величественный – сражается за высокие идеалы, против подлости и фальши окружающего мира. И хотя картина этого мира предстает в его воображении искаженной, суть его Дон Кихот видит верно.

Художественный руководитель VAT-театра Ааре Тойкка написал и поставил не инсценировку романа Сервантеса, а оригинальную пьесу по мотивам романа. Отбросил ряд сюжетных линий и образов: Дульсинеи Тобосской, как и крестьянки Альдонсы, в которой Дон Кихот видел заколдованную Прекрасную Даму, в постановке нет. Точнее, она проходит зыбким видением – то ли возникает в воображении Дон Кихота, то ли глупая и пустая, точь-в-точь нынешняя «гламурка-моднявка», герцогиня Анна де Альба дурачит бедного рыцаря, выглядывая из-за дымной стеклянной перегородки.

Персонажи ведут двойное существование. Здравомыслящие друзья Дон Кихота, бакалавр Сансон Карраско (Маркус Хабакукк) и его невеста, племянница несчастного странника Глори Кихано (Лаури Отсар) переодеваются в бродячих актеров из труппы «Придворные Смерти», чтобы проникнуть во дворец герцога Альба и выручить Дон Кихота – но когда они дают представление, исчезает грань между образами Карраско и Глори и образами двух незадачливых танцовщиков Ангелы Дурной и Ангуло Дурного.

Само помещение Конной мельницы располагает к странной, сюрреалистически сдвинутой картине мира. Круглый зал; игровое пространство не ограничено условной площадкой сцены, действие расползается по залу: мы смотрим историю Дон Кихота, но по воле режиссера сами оказываемся внутри этой истории. Узкая винтовая лестница, на которой два человека разойдутся с трудом, ведет в гардероб и к одной заветной двери, у которой вырастает хвост. Театральный абсурд возникает даже в монологе девушки, объявляющей, что надо выключить телефоны. «Кафе (оно работает в расположенном рядом отеле – Б.Т.) сегодня закрыто, но вы можете содержательно провести время в очереди в туалет».

Два акта – два взгляда

Первый том «Дон Кихота» задумывался прежде всего как пародия на рыцарские романы: в Испании начала XVII века они были таким же распространенным чтивом, как у нас – книги Донцовой или, бери выше, Акунина. Времена изменились, а литература всё пережевывала старые сюжеты и заслоняла от читателей реальность. Испытавший все мыслимые и немыслимые несчастья (в морском бою при Лепанто он лишился руки, позже по навету был посажен в тюрьму) Мигель Сервантес де Сааведра собирался похоронить рыцарский роман – и вбить в его могилу осиновый кол.

У хорошего художника что он хотел, то и получается. Посредственность уверяет: что у меня получилось, того я и хотел. Гений может подняться над собственным замыслом, и из-под его пера выходит нечто грандиозное, хотя ему поначалу иной раз кажется, что он не замахивался на создание творения, которое переживет века.