Картина дня: подробности смертельного ДТП на шоссе Таллинн-Нарва, новые полномочия дорожной полиции и конфуз с военным полигоном

Цепная авария в Таллинне

Из-за ошибки одного водителя три автомобиля попали в аварию. В результате ДТП один человек был доставлен в больницу. Читать далее...

Подробности смертельного ДТП

Вируский уездный суд приговорил к одному году условно мужчину, который в прошлом году в Ида-Вирумаа стал виновником тяжелой аварии, в результате которой погиб двухлетний ребенок и сильно пострадали два взрослых. Прокурор посчитал, что мужчина не должен отбывать реальное наказание в тюрьме, поскольку ранее его поведение было образцовым. Читать далее...

Новые полномочия полиции

В Эстонии у дорожной полиции появятся новые полномочия - они смогут проверять на трезвость людей, управляющих передвижениями роботов. Читать далее...

Суд над работодателем

Мужчина серьезно пострадал на работе, руководитель фирмы предстал перед судом. Читать далее...

Вот это конфуз!

Противники военного полигона нечаянно выдали секретную информацию. Читать далее...

Плата за воздух

С помощью рентгена были сделаны снимки, которые показывают, сколько на самом деле воздуха мы покупаем в магазинах вместе с товарами. Читать далее...

Крепкий орешек

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "крепким орешком". Читать далее...