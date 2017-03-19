Пьяный мужчина пришел в магазин с топором

Взяв в руку бутылку минеральной воды стоимостью 1,70 евро, мужчина подошел к продавцу и спросил, надо ли ему что-то платить. Продавец ответила утвердительно. Тогда посетитель стал размахивать топором. Продавец испугалась и сказала, что он все-таки может забрать бутылку бесплатно. Мужчина удалился, а женщина вызвала полицию, сообщает портал Mixnews.lv.

На место происшествия прибыли сотрудники Батальона специального назначения Госполиции, которые задержали подозреваемого неподалеку от заправки и доставили в полицейский участок.

Напомним, что вчера утром в Таллинне агрессивный мужчина с топором ворвался в контору банка, расположенного на улице Торнимяэ.

Мужчина топором разбил стекло банковской конторы и ворвался внутрь. Он сначала повредил банковский терминал, а затем находившиеся в конторе компьютеры.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину и доставили его в участок.