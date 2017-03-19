День рождения, который запомнится на всю жизнь: пока праздновали, чуть не сгорела квартира

В одной квартире в Улброке кухонное оборудование начало жить своей жизнью, и как назло, именно в тот момент, когда хозяев дома не оказалось. Можно ли было предотвратить ЧП, сейчас никто сказать не может, да и причины возникновения пожара пока не известны, пишет Rus.Tvnet.

Женщина благодарит соседей, которые заметили пожар и вызвали спасателей. Если бы этого не произошло, вероятнее всего, пострадала бы не только кухня, но и другие комнаты. Пока в квартире будут проводится ремонтно-восстановительные работы, семья будет находится у родственников.

В тот день, хозяева квартиры праздновали день рождения друзей, который теперь запомнят на всю жизнь.