Die Zeit о Трампе: а вдруг он нанесет удар?

"Но не сам ли Трамп при любой возможности критиковал проигранные военные кампании, которые его предшественники вели на Среднем Востоке, утверждая, что они сделали ситуацию только хуже? Что означает его призыв выигрывать войны?" - спрашивают журналисты.

"На этой неделе Трамп подкрепил свои военные амбиции радикальным перераспределением бюджетных средств. Военные расходы должны быть повышены на 10%. Они пойдут на финансирование новых танков, авианосцев и ядерных бомб. При этом расходы на дипломатов, международные организации, защиту климата и помощь на развитие планируется сократить на 40%", - говорится в статье.

В эту пятницу, напоминает издание, канцлер Меркель встретится с "вознамерившимся вооружаться Трампом". "Канцлер и президент попытаются отладить нормальные трансатлантические отношения. В том числе и с помощью заверений главы федерального правительства относительно увеличения военного бюджета Германии - в ответ Трамп может сказать что-то приятное о НАТО", - иронизируют немецкие журналисты.

"Для Трампа, - продолжают они, - речь идет о силе как таковой. Армия должна быть способна выигрывать сражения. Самые дорогие передовые системы вооружений становятся выражением национальной мощи. Мощь означает власть, а власть - победу. И это слом системы стратегического мышления, сохранявшейся со времен войны во Вьетнаме. Большинство генералов видят причины военных противостояний, происходивших с тех пор, в нерешенных политических конфликтах, которые редко можно урегулировать одной только силой".

Изменились не только причины, но и сама суть военных конфликтов - от войны между двумя государствами они перешли в разряд спецопераций под прикрытием, асимметричных антитеррористических кампаний и секретных операций с использованием дронов.

Правда, замечает издание, Трампа подводит память, когда он говорит, что на момент его обучения в колледже Америка могла похвастаться одними лишь военными победами. "Во Вьетнаме мировая держава вела войну против повстанцев, которые воевали, не объявляя войну и не капитулируя. Американцы в конечном итоге просто были вынуждены выйти из войны", - говорится в статье.

"Асимметричная война была примером для многих конфликтов, в ходе которых мировые державы терпели поражение от маленьких государств. Этот печальный опыт получил СССР в Афганистане, затем США - там же, а в 2003 году еще и в Ираке. Войны новой формации нацелены на изматывание и бесконечность. Сирийская война продолжается уже столько же, сколько Вторая мировая, а конфликт в Афганистане - вдвое больше. Подобные конфликты нельзя завершить военным путем", - пишут авторы. Они приводят слова экс-главы Госдепа Генри Киссинджера о войне во Вьетнаме: "Повстанцы выигрывают, когда они не проигрывают. Регулярная армия проигрывает, когда она не выигрывает".

"Заявления Трампа о желании снова выигрывать, - продолжают журналисты, - могут быть проверены в трех конфликтах. Это спор вокруг северокорейской ядерной программы, который находится на пороге возможной эскалации; борьба с "Исламским государством"* - Трамп объявил о намерении "ликвидировать" исламистских террористов; и конфликт с Ираном - новый президент США грозит отменить ядерное соглашение с Тегераном, и последствием такого решения может стать атака на иранские ядерные объекты".