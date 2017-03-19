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Кая Каллас советует избегать перед выборами противопоставления русских и эстонцев

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Rus.Postimees.ee
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Кая Каллас. | ФОТО: SANDER ILVEST/

Депутат Европейского парламента Кая Каллас (Партия реформ) надеется, что по итогам муниципальных выборов с единовластием Центристской партии в Таллинне будет покончено и при этом в предвыборной риторике она призывает избегать противопоставления эстонской и русской общин.

Политик заявила в эфире Vikerraadio, что Партия реформ в этом году способна добиться хорошего результата на выборах в горсобрание Таллинна. По словам Каллас, важным будет то, как Партия реформ сумеет противопоставить себя Центристской партии, сообщает портал Rus.err.ee.

"Оснований для противопоставлений хватает. Но совершенно точно я не хотела бы видеть противопоставления эстонцев и русских. Это было в корне неправильно, это раскалывает наше государство", - заключила Кая Каллас.

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