Кая Каллас советует избегать перед выборами противопоставления русских и эстонцев

Политик заявила в эфире Vikerraadio, что Партия реформ в этом году способна добиться хорошего результата на выборах в горсобрание Таллинна. По словам Каллас, важным будет то, как Партия реформ сумеет противопоставить себя Центристской партии, сообщает портал Rus.err.ee.

"Оснований для противопоставлений хватает. Но совершенно точно я не хотела бы видеть противопоставления эстонцев и русских. Это было в корне неправильно, это раскалывает наше государство", - заключила Кая Каллас.