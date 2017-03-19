Афганский солдат открыл стрельбу по американцам на военной базе

ЧП произошло на базе Camp Shorab в южной провинции Гильменд днем в воскресенье. Официальный Twitter-аккаунт афганской миссии "Решительная поддержка" сообщает о ранении трех военных и оказании им медицинской помощи. Подробности на момент написания заметки не приводятся, сообщает портал Newsru.com.

Reuters напоминает, что несколько лет назад атаки местных военнослужащих на американцев были одной из серьезных проблем миссии в этой стране. Их число снизилось после пересмотра мер безопасности и на фоне снижения общего числа военнослужащих-иностранцев, работающих в Афганистане.

База Camp Shorab, которой сейчас управляет афганская армия, ранее называлась Camp Bastion и была одной из главных баз США на юге страны в провинции, где происходили наиболее жаркие бои.