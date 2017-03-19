Видео: молодой эстонский тренер взбесился во время матча

Нервы сдали у тренера в решающий момент матча против финской команды Kauhajoen Karhu. Эстонская команда уступала финнам после точного трехочкового броска четыре очка. Судья показал, что на атаку у баскетболистов ТТУ остается всего 12 секунд.

Тренер посчитал, что времени должно остаться больше, и вылил все свои эмоции на судью. В итоге Эльмик был удален с площадки.