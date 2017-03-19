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Видео: молодой эстонский тренер взбесился во время матча

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Rus.Postimees.ee
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Арт Эльмик во время матча. | ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Тренер молодежной команды ТТУ (до 16 лет) Арт Эльмик не справился с эмоциями на турнире в Латвии, пнул стул и показал судье неприличный жест.

Нервы сдали у тренера в решающий момент матча против финской команды Kauhajoen Karhu. Эстонская команда уступала финнам после точного трехочкового броска четыре очка. Судья показал, что на атаку у баскетболистов ТТУ остается всего 12 секунд.

Тренер посчитал, что времени должно остаться больше, и вылил все свои эмоции на судью. В итоге Эльмик был удален с площадки.

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