Видео: молодой эстонский тренер взбесился во время матча

Видео: молодой эстонский тренер взбесился во время матча1
19. март 2017 19:29
Тренер молодежной команды ТТУ (до 16 лет) Арт Эльмик не справился с эмоциями на турнире в Латвии, пнул стул и показал судье неприличный жест.
Нервы сдали у тренера в решающий момент матча против финской команды Kauhajoen Karhu. Эстонская команда уступала финнам после точного трехочкового броска четыре очка. Судья показал, что на атаку у баскетболистов ТТУ остается всего 12 секунд.
Тренер посчитал, что времени должно остаться больше, и вылил все свои эмоции на судью. В итоге Эльмик был удален с площадки.