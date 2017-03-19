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Виновный в коррупции экс-глава Земельного департамента хочет получить зарплату через Госсуд

Rus.Postimees.ee
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Калев Кангур. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Проигравший государству спор о неполученной зарплате в судах двух первых инстанций бывший генеральный директор Земельного департамента Калев Кангур отправился за справедливостью в Государственный суд.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Госсуде, в конце недели в Государственный суд поступила кассационная жалоба Калева Кангура на решение Таллиннского окружного суда от 15 февраля, не удовлетворившего иск бывшего чиновника.

В настоящее время Госсуд не занял позицию по жалобе Кангура. Общий размер требований, которые предъявил Кангур, равен 4538,70 евро. Ответчик - Министерство окружающей среды - иск не признает.

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