Виновный в коррупции экс-глава Земельного департамента хочет получить зарплату через Госсуд

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Госсуде, в конце недели в Государственный суд поступила кассационная жалоба Калева Кангура на решение Таллиннского окружного суда от 15 февраля, не удовлетворившего иск бывшего чиновника.

В настоящее время Госсуд не занял позицию по жалобе Кангура. Общий размер требований, которые предъявил Кангур, равен 4538,70 евро. Ответчик - Министерство окружающей среды - иск не признает.