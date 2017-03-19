Вопрос читателя: этично ли продавать лимонад, похожий на пиво?

«Завод Saku вместе со своими новыми алкогольными напитками рекламирует и лимонад с хмелем. Сказано, что этот лимонад предназначен для взрослых. Иными словами это безалкогольное пиво со вкусом? Насколько этично под видом лимонада продавать напиток, который не предназначен для детей?» - спрашивает читатель портала Tarbija24.
Отвечает руководитель по продукции завода Saku Арто Аро
Выпуская лимонад с хмелем, мы следуем распространенной мировой тенденции. Например, в Германии аналогичный напиток называет «brause», а в Чехии «brewers lemonade», и в это название также переводится, как лимонад.
Лимонад с хмелем был добавлен в линейку Antvärk с целью предложить взрослым потребителям безалкогольную, а значит и более полезную альтернативу алкогольным напиткам. От безалкогольного пива напиток отличает, например, содержание в нем сока.
Мы уже обратились в магазины с предложением поместить наш лимонад на тех полках, на которых стоят специфические напитки более высокого ценового класса, а не на полках вместе с самым распространенным лимонадом для детей.
Мы называем нашу продукцию лимонад с хмелем специально для того, чтобы подчеркнуть его отличие от других лимонадов.