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Балтийскую волейбольную лигу сенсационно выиграла команда из Раквере

Rus.Postimees.ee
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В воскресенье, 19 марта, в финальном матче Балтийской волейбольной лиги среди мужчин команда "Раквере" взяла верх над действующим обладателем трофея, клубом "Пярну".

По ходу матча раквересцы уступали со счетом 0:2 (22:25, 23:25), но сумели одержать волевую победу. Третью партию, которая стала ключевой, они выиграли со счетом 29:27, затем были сильнее в четвертой - 25:22, а в решающем, пятом сете победили 15:10, сообщает портал Rus.err.ee.

В поединке за третье место тартуский "Бигбанк" обыграл столичный "Сельвер" - 3:2.

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