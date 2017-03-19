Балтийскую волейбольную лигу сенсационно выиграла команда из Раквере
19. март 2017 20:25
В воскресенье, 19 марта, в финальном матче Балтийской волейбольной лиги среди мужчин команда "Раквере" взяла верх над действующим обладателем трофея, клубом "Пярну".
По ходу матча раквересцы уступали со счетом 0:2 (22:25, 23:25), но сумели одержать волевую победу. Третью партию, которая стала ключевой, они выиграли со счетом 29:27, затем были сильнее в четвертой - 25:22, а в решающем, пятом сете победили 15:10, сообщает портал Rus.err.ee.
В поединке за третье место тартуский "Бигбанк" обыграл столичный "Сельвер" - 3:2.