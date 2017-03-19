В конгрессе США объявили об отсутствии сговора лиц из окружения Трампа с Россией

Он также сообщил, что комитет выявил "одно преступление", которое заключалось в утечке информации о переговорах советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна с послом России в США, передает портал Newsru.com.

Флинн в итоге подал в отставку после того, как предоставил руководству, включая вице-президента Пенса, неверную информацию о своих контактах с послом Сергеем Кисляком. Конгрессмен указал, что комитет пытается установить, не была ли допущена утечка данных других чиновников.

О том, что его телефоны прослушивала администрация Барака Обамы, ранее заявлял президент Дональд Трамп. Reuters напоминает, что Нуньес и другие республиканцы сомневались в этом, требуя предоставить доказательства. Нуньес в интервью Fox News указал, что так и не получил от Минюста доказательств прослушки, передает "Интерфакс".

В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа.