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Востоковед на конференции Яны Тоом: перспективы Сирии туманны

Rus.Postimees.ee
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Сирия. | ФОТО: JOSEPH EID/AFP/Scanpix

Несмотря на то, что активная фаза гражданской войны в Сирии позади, перспективы у страны довольно туманные, считает востоковед Алексей Муравьев.

Об этом он сказал, выступая на прошедшей в Национальной библиотеке Таллинна открытой дискуссии относительно сирийского кризиса, которую организовало бюро депутата Европарламента Яны Тоом, сообщает портал Rus.err.ee.

"Впереди ещё долгие годы нормализации, новые смерти, потому что люди будут умирать от последствий того, что было. Я думаю, что военное развитие конфликта, эскалация, её потенциал уже исчерпан. Дальше воевать уже не за что, и не с кем", - сказал Алексей Муравьев.

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