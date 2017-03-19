Президент Турции обвинил Ангелу Меркель в нацистских методах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 19 марта, в очередной раз прибегнул к сравнению действий немецких властей с методами национал-социалистов. На этот раз его обвинения направлены непосредственно в адрес федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
В телевизионном выступлении глава Турции обвинил, что канцлер использует "нацистские методы" в отношении его "турецких братьев и сестер" в Германии, а также в отношении турецких министров и других представителей власти, приезжающих в эту страну, чтобы вести агитацию по поводу референдума о превращении Турции в президентскую республику, сообщает DW.com.
Эрдоган заявил, что кризис в отношениях с Европой в течение последних дней "показал, что в продолжающейся борьбе против нашей страны была открыта новая страница".
Он обвинил Европу в поддержке террористических объединений и предупредил, что "бал-маскарад закончился" без конкретизации сказанного.