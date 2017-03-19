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Президент Турции обвинил Ангелу Меркель в нацистских методах

Rus.Postimees.ee
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Карикатура на Ангелу Меркель в одной из турецких газет. | ФОТО: YASIN AKGUL/AFP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 19 марта, в очередной раз прибегнул к сравнению действий немецких властей с методами национал-социалистов. На этот раз его обвинения направлены непосредственно в адрес федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

В телевизионном выступлении глава Турции обвинил, что канцлер использует "нацистские методы" в отношении его "турецких братьев и сестер" в Германии, а также в отношении турецких министров и других представителей власти, приезжающих в эту страну, чтобы вести агитацию по поводу референдума о превращении Турции в президентскую республику, сообщает DW.com.

Эрдоган заявил, что кризис в отношениях с Европой в течение последних дней "показал, что в продолжающейся борьбе против нашей страны была открыта новая страница".

Он обвинил Европу в поддержке террористических объединений и предупредил, что "бал-маскарад закончился" без конкретизации сказанного.

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