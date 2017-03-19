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Ребенок долго собирал центы на заветную игрушку, но в магазине его ждал неприятный сюрприз

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media / Scanpix

Если вы пришли в магазин с центами из копилки, то будьте готовы к тому, что у вас их могут не принять. Дело в том, что если денежные купюры продавцы обязаны принимать в любом количестве, то на центы есть ограничение.

«В магазине продавщица не захотела полчаса пересчитывать центы, когда мы хотели купить робота за 24 евро. Ребенок долго собирал деньги на игрушку и хотел купить ее себе сам, но ему сказали, что деньги нужно обменять», - написала в редакцию Postimees читательница.

По словам пресс-секретаря Банка Эстонии Ингри Митт, закон в этом случае на стороне продавщицы.

«Закон предусматривает, что продавец обязан за раз принять до 50 монет вне зависимости от их номинала», - отметила она, добавив, что в отношении денежных купюр такого ограничения нет и продавец обязан их принимать в любом количестве.

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