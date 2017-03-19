В цепную аварию попали четыре автомобиля: три человека в больнице

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры полиции, авария произошла на 29 километре шоссе Имавере-Каркси-Нуйа на перекрестке Олуствере.

Автомобиль Chevrolet, который выезжал с второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, который ехал по главной дороге. Трое людей из автомобиля Volkswagen были доставлены в больницу.

Через несколько минут мимо место происшествия проезжали автомобили Citroen и Škoda. Водители автомобилей, вероятнее всего, так увлеклись аварией, что не заметили друг друга и столкнулись.

Полиция отмечает, что все водители были трезвые. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.