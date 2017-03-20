Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Жуткое ДТП в Швеции: погибли трое молодых людей, шесть человек получили ранения

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Stefan Bennhage / TT-ELA/Scanpix

Два автомобиля столкнулись на трассе на севере Швеции, в результате трое молодых людей погибли, еще шестеро, в том числе дети, получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил командующий спасательными операциями Ульф Аксельссон, как минимум двое пострадавших – это дети, сидевшие в детских креслах. Других деталей он не предоставил, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на шоссе неподалеку от населенного пункта Люкселе в шведской Лапландии. Спасатели сообщили, что дорога была немного обледенелой, однако полиция отказалась предоставлять подробности до окончания расследования по делу.

Наверх