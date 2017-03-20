Жуткое ДТП в Швеции: погибли трое молодых людей, шесть человек получили ранения
20. март 2017 00:09
Два автомобиля столкнулись на трассе на севере Швеции, в результате трое молодых людей погибли, еще шестеро, в том числе дети, получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщил командующий спасательными операциями Ульф Аксельссон, как минимум двое пострадавших – это дети, сидевшие в детских креслах. Других деталей он не предоставил, сообщает РИА Новости.
Авария произошла на шоссе неподалеку от населенного пункта Люкселе в шведской Лапландии. Спасатели сообщили, что дорога была немного обледенелой, однако полиция отказалась предоставлять подробности до окончания расследования по делу.