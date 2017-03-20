Жуткое ДТП в Швеции: погибли трое молодых людей, шесть человек получили ранения

Как сообщил командующий спасательными операциями Ульф Аксельссон, как минимум двое пострадавших – это дети, сидевшие в детских креслах. Других деталей он не предоставил, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на шоссе неподалеку от населенного пункта Люкселе в шведской Лапландии. Спасатели сообщили, что дорога была немного обледенелой, однако полиция отказалась предоставлять подробности до окончания расследования по делу.