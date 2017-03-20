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Полицейский автобус протаранил трактор

Rus.Postimees.ee
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Полицейский автобус после ДТП. Фото иллюстративное | ФОТО: Martin Ilustrumm

Вчера вечером в Ида-Вирумаа полицейский автобус врезался в стоявший на месте трактор.

В воскресенье в 19.48 в Ида-Вирумаа, волости Лохусуу, на 2-ом километре дороги Кальма-Муствеэ произошло ДТП. Полицейская машина Volkswagen Transporter, за рулем которой был 49-летний мужчина, врезалась в остановившийся на той же дороге неосвещенный трактор, за рулем которого был 22-летний мужчина.

Водитель трактора и 44-летний мужчина, который сидел на левом крыле трактора, были доставлены в Клинику Тартуского университета.

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