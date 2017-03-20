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Видео: Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске

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Rus.Postimees.ee
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Алексей Навальный на митинге. | ФОТО: Scanpix/TASS

Неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционера Алексея Навального, который присутствовал на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, проходящем в центре Новосибирска.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с места события, инцидент произошел перед самым началом акции, в Навального было брошены яйца. Нарушителя порядка задержала полиция и увела.

Акция против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги прошла вчера на площади Ленина в центре Новосибирска. Митинг был организован после того, как губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, предусматривающее допустимый рост платы за коммунальные услуги с 1 июля на 15%.

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