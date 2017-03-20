Яна Тоом хотела бы стать мэром Таллинна

Яна Тоом хотела бы стать мэром Таллинна3
20. март 2017 07:24
Член правления Центристской партии Яна Тоом сказала «Актуальной камере», что заинтересована в том, чтобы стать кандидатом на пост мэра Таллинна, но решение будет принимать партия.
Центристская партия предложила Тоом возможность участвовать в осенних выборах в местное самоуправление как в Нарве, так и в Пыхья-Таллинне, сообщает Postimees со ссылкой на ERR.
На вопрос, хочет ли она сама стать кандидатом в мэры Таллинна, Тоом ответила, что заинтересована в этом, но решение принимает партия.
В качестве кандидата на пост мэра Таллинна говорят о нескольких политиках: Таави Аас, Михаил Кылварт, Майлис Репс, Яна Тоом, Виктор Васильев. Партия сейчас изучает рейтинги кандидатов и на основании исследований примет решение.