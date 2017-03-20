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Яна Тоом хотела бы стать мэром Таллинна

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Rus.Postimees.ee
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Яна Тоом | ФОТО: Erik Prozes

Член правления Центристской партии Яна Тоом сказала «Актуальной камере», что заинтересована в том, чтобы стать кандидатом на пост мэра Таллинна, но решение будет принимать партия.

Центристская партия предложила Тоом возможность участвовать в осенних выборах в местное самоуправление как в Нарве, так и в Пыхья-Таллинне, сообщает Postimees со ссылкой на ERR.

На вопрос, хочет ли она сама стать кандидатом в мэры Таллинна, Тоом ответила, что заинтересована в этом, но решение принимает партия.

В качестве кандидата на пост мэра Таллинна говорят о нескольких политиках: Таави Аас, Михаил Кылварт, Майлис Репс, Яна Тоом, Виктор Васильев. Партия сейчас изучает рейтинги кандидатов и на основании исследований примет решение.

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