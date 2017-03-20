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В крови напавшего на военных в аэропорту Парижа нашли алкоголь и наркотики

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kamil Zihnioglu/AP

Террорист, совершивший нападение на военных в аэропорту Орли в Париже, перед атакой употреблял алкоголь и наркотики. Об этом свидетельствует посмертный анализ крови напавшего. Сообщается, что содержание алкоголя в крови Зиеда Бен Бельгасема достигло 0,93 г/л.

Эти показания почти вдвое превышает установленный во Франции лимит. Кроме того в организме 39-летнего террориста были обнаружены следы кокаина и марихуаны, пишет Mignews.

Отмечается, что на его теле также был обнаружен Коран.

Напомним, что в субботу, 18 марта, выходец из Туниса, родившийся во Франции совершил вооруженное нападение на военных в аэропорту Орли. Бельгасем приставил пневматический пистолет к голове женщины-военнослужащей в аэропорту со словами, что он намерен "умереть за Аллаха".

Террорист был ликвидирован другими солдатами, патрулировавшими аэропорт.

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