Видео: мужчина разгуливал по городу с медведем на поводке

По словам представителя МВД России, стражи порядка намерены выяснить, как столь потенциально опасное животное могло оказаться на улицах города без намордника.

К настоящему моменту полиция уже установила приблизительное место, где была сделана запись, и выехала туда.

Как отмечает агентство, видео появилось в социальных сетях вечером в субботу, 19 марта. На записи медведь небольшого размера вместе с хозяином прогуливался на лужайке перед многоэтажным домом.

«Животное было на поводке, но без намордника. Медведь вставал на задние лапы и подходил к мужчине, держащему поводок, за происходящим наблюдали несколько прохожих», - передает ТАСС.