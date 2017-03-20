Мужчина проник в личный кабинет Трампа и сделал селфи

"Прокрался тайком от Секретной службы, чтобы сделать селфи. Им следовало бы предупредить, чтобы мы не заходили сюда", - написал Янг под фотографией, выложенной в интернет.

Как пояснил Fox News, американец позднее удалил снимок, который, однако, успел вызвать множество ироничных комментариев пользователей.

Как сообщалось ранее, 10 марта некий Джонатан Тренд перелез через ограду Белого дома и находился на его территории по крайней мере 15 минут, прежде чем его задержали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства. Президент Трамп в тот момент находился в Белом доме, и ему доложили о случившемся.

Это был первый случай проникновения постороннего лица на территорию Белого дома, который произошел за время президентского срока Трампа. В целом же подобные попытки предпринимаются нередко. Так, в сентябре 2014 года 43-летний ветеран вооруженных сил Омар Гонсалес перелез через забор, добежал до входных дверей и ворвался внутрь резиденции. Только там его задержала охрана.

Суд в Вашингтоне приговорил Гонсалеса к 17 месяцам тюремного заключения, а едва ли не все руководство Секретной службы, включая ее директора Джулию Пирсон, было отправлено в отставку.