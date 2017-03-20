До и после: результаты этого ремонта ванной впечатляют!

До ремонта на полу был линолеум, а стены покрашены скучной бежевой краской. ПОсле ремонта помещение стало стильным и привлекательным, считает Kodu.
Ванная комната на первом этаже была единственным помещением, которое после переезда в новый дом хозяева не отремонтировали. Наконец дело дошло и до этой ванной, которой было решено придать новый современный вид.
Было выбрано три базовых цвета: белый, черный и серый. Стены покрыли белой кафельной плиткой в стиле "метро" и частично выкрасили в серый цвет. Черными стали: внешняя часть ванны, стульчак унитаза, электророзетки, дверные ручки и т. д.
Цвета помещению добавили полотенца цвета морской волны и комнатные растения.
Фото: www.farmfreshtherapy.com
Фото: www.farmfreshtherapy.com
Фото: www.farmfreshtherapy.com