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До и после: результаты этого ремонта ванной впечатляют!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.farmfreshtherapy.com

До ремонта на полу был линолеум, а стены покрашены скучной бежевой краской. ПОсле ремонта помещение стало стильным и привлекательным, считает Kodu.

Ванная комната на первом этаже была единственным помещением, которое после переезда в новый дом хозяева не отремонтировали. Наконец дело дошло и до этой ванной, которой было решено придать новый современный вид.

Было выбрано три базовых цвета: белый, черный и серый. Стены покрыли белой кафельной плиткой в стиле "метро" и частично выкрасили в серый цвет. Черными стали: внешняя часть ванны, стульчак унитаза, электророзетки, дверные ручки и т. д.

Цвета помещению добавили полотенца цвета морской волны и комнатные растения.

Фото: www.farmfreshtherapy.com

Фото: www.farmfreshtherapy.com

Фото: www.farmfreshtherapy.com

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