Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Жирону за 105 евро!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Жирона. | ФОТО: LLUIS GENE/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 105 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бейрут начиная с 250 евро

Туда-обратно из Таллинна в парк Леголенд начиная со 120 евро

Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 132 евро, вместе с проживанием в 5-звездночном отеле начиная с 240 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 173 евро

Туда-обратно из Риги в Малагу начиная со 111 евро

Туда-обратно из Амстердама в Мехико начиная с 374 евро

Рейс Таллинн - Задар - Дюссельдорф и Лондон начиная со 165 евро

Наверх