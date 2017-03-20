Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Жирону за 105 евро!
20. март 2017 09:39
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 105 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бейрут начиная с 250 евро
Туда-обратно из Таллинна в парк Леголенд начиная со 120 евро
Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 132 евро, вместе с проживанием в 5-звездночном отеле начиная с 240 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 173 евро
Туда-обратно из Риги в Малагу начиная со 111 евро
Туда-обратно из Амстердама в Мехико начиная с 374 евро
Рейс Таллинн - Задар - Дюссельдорф и Лондон начиная со 165 евро