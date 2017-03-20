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Фото: смотрите, как живется в доме, которому триста лет

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.today.com

Мы относимся с благоговением к домам, которым сто лет или немного больше. А каково жить в доме, которому триста? Kodu предлагает взглянуть на это.

Это замечательный розовый дом находится в городе Чарльстон, США и внешне выглядит несколько моложе своего солидного возраста.

Фото: www.today.com

Его архитектура не является типичной для Чарльстона. Более того, известно, что это самый старый дом в городе.

Фото: www.today.com

Площадь дома чуть меньше, чем 90 м2. И, хотя в нем четыре этажа, в доме одна спальня и одна ванная, которая к тому же находится под самой крышей.

Фото: www.today.com

Фото: www.today.com

Дом находится в идеальном состоянии, насколько это позволяет его возраст при досконально проведенной собственником реновации. Внутренний дворик с садом тоже красив и ухожен.

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