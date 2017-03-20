В Эстонии тысячи людей являются носителями опасных заболеваний, при этом не лечатся сами и угрожают другим

Первый случай заражении ВИЧ-инфекцией был зарегистрирован в Эстонии в 1988 году, после чего в девяностые было выявлено всего меньше 100 заболевших. Эпидемия ВИЧ пришлась на начало двухтысячных, особенно большой всплеск был в Ида-Вирумаа и в Таллинне. Так, в 2000 году обнаружили 390 случаев заражения ВИЧ, а в 2001-м – уже 1474.

На прошлой неделе стало известно о том, что за год в два раза увеличилось число заболевших СПИД-ом, то есть людей, которые находятся в конечной фазе ВИЧ-инфекции. Если в 2015 году было зарегистрировано 19 новых случаев, то в 2016-м этот показатель составил уже 41.

Тенденция на увеличение

«Эти показатели и будут увеличиваться, потому что есть очень большое количество наркозависимых, которым поставлен диагноз ВИЧ, но они к врачу не обращаются, не лечатся, и ВИЧ переходит в СПИД, – объясняет врач и политик, борец с наркоманией и СПИДом Нелли Каликова. – Обращаются к врачу при наркозависимости не часто, в основном только те, кто находится на лечении, например, на метадоновом. Остальные употребляют, заражаются, заражают других, заболевают СПИД-ом и умирают».

Нелли Каликова считает, что большая недоработка государства состоит в том, что охват наркозависимых лечением от наркомании должен быть в 4–5 раз больше, чем он есть на данный момент.

Она добавляет, что показатели заражения ВИЧ все-таки немного снижаются. В 2015 году было зарегистрировано 270 новых случаев, в 2016-м – 229.

В Таллинне было 132, стало 111 соответственно. В Ида-Вирумаа в 2015 году было 92 случая, а в 2016-м – 89.

«Но это уменьшение незначительное, потому что в целом заражаемость ВИЧ в Эстонии в восемь раз выше, чем в Финляндии. То есть мы говорим о людях, которые считали себя здоровыми, и у них был обнаружен ВИЧ, – отмечает врач. – Проблема в том, что все знают, как защититься от ВИЧ, но не все это делают. Все знают, что случайные связи – это опасно. А что получается? Был один скандальный случай, когда выявили мужчину, который заражал женщин ВИЧ. Всю ответственность сложили на него. Это так, но он знакомился с ними в баре, имел с ними связь в ту же ночь… О чем думали женщины, вступая в случайную связь и не предохраняясь?».

Со шприцами, по словам Нелли Каликовой, немного проще. Все знают, что шприц должен быть стерильным, индивидуальным, и с наркоманами проведена очень большая работа.

«Наверное, нет такого наркомана, который не знал бы, что колоться надо чистым шприцем. Но соблюдается ли это на самом деле, я не уверена. Органы здравоохранения еще в середине прошлого года фактически прикрыли наш стационарный пункт обмена шприцев, который в месяц обменивал до 12 000 штук. Сейчас мы проводим уличную работу, но производительность понизилась в 4–5 раз», – утверждает борец со СПИДом.

Казалось бы, все эти тысячи шприцев, которые не смогли быть обменены в стационарном центре, должны быть обменены в том центре, который работает, что там посещаемость должна увеличиться в три-четыре раза. Но, обращает внимание Каликова, ничего подобного не происходит.