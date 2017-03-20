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Полезно знать: кто из одиноких пенсионеров получит пособие?

Rus.Postimees.ee
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Пенсионеры. Фото иллюстративное. | ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В этом году одинокие пенсионеры получат пособие. Но кто имеет на него право?

Пособие может получить человек, который в период с 1 апреля до 30 сентября получает пенсию по старости, согласно регистру народонаселения живет один и пенсия по старости которого меньше 470 евро, сообщает Департамент социального страхования.

Если пенсионер живет один меньшее количество времени, например, с 1 мая, ему не начисляется в этом году пособие, объясняет советник отделения по компенсациям Департамента социального страхования Мерле Сумил-Лаанемаа: «Если пенсионер продолжает жить один, пособие он получит на следующий год.

Размер пособия составляет 115 евро и оно выплачивается раз в год в октябре.

Пенсионер не должен ходатайствовать о пособии, оно выплачивается автоматически. «Возраст и размер пенсии пенсионера у нас есть, информацию о том, что человек проживает один, получает из регистра народонаселения», - говорит Сумил-Лаанемаа.

Получающий иностранную пенсию для полечения пособия должен представить Департаменту социального страхования данные о размере своей пенсии не позднее 31 августа. К ней прибавляется выплачиваемая в Эстонии пенсия.

Также право получать пособие для одиноких пенсионеров есть у опекунов и подопечных, а также постояльцев домов призрения.

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