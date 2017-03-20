Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Из опроса следует, что деятельность главы государства поддерживают лишь 37% опрошенных, 58% заявили о противоположной позиции, передает NEWSru.

В первый день опроса, который проводился сразу после инаугурации президента, одобряли и не одобряли Трампа одинаковое число респондентов - по 45%. Максимального значения процент одобрения деятельности президента достигал 25 и 26 января (46%).

Напомним, в ходе предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп уступал в соцопросах кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. За несколько дней до выборов, которые прошли 8 ноября, число симпатизирующих Клинтон и Трампу было практически одинаковым.

Ежедневный опрос Gallup проводился среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

В конце февраля из опроса Gallup выяснилось, что отношение американцев к президенту России Владимиру Путину в 2017 году немного улучшилось, особенно среди сторонников правящей Республиканской партии, членом которой является Трамп.

Тогда 22% заявили о своей симпатии к Путину по сравнению с 13% в 2015 году. Это наивысший с 2003 года процент респондентов, положительно оценивающих российского лидера, констатировали социологи. В то же время его негативный рейтинг (начиная с 2015 года) остается неизменным - на уровне 72%. Однако стало меньше американцев, заявивших, что у них вовсе нет мнения о российском лидере.