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ООН назвала самую счастливую страну мира: смотрите, на каком месте Эстония

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BNS
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Счастье. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panter Media/Scanpix

Самая счастливая страна мира — Норвегия, сообщается в обнародованном в понедельник рапорте ООН.

В первую пятерку также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.

Эстония заняла 66-е место, из ее ближайших соседей Литва заняла 52-е, Латвия 54-е, Швеция 10 -е, а Россия 49-е место.

Первый отчет ООН «Мировое счастье» (World Happiness Report) был составлен в 2012 году. При его составлении учитываются в том числе ВВП в пересчете на жителя, прогнозируемая продолжительность здоровой жизни, социальные пособия, гражданские свободы и распространенность коррупции.

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