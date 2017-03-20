ООН назвала самую счастливую страну мира: смотрите, на каком месте Эстония

В первую пятерку также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия.

Эстония заняла 66-е место, из ее ближайших соседей Литва заняла 52-е, Латвия 54-е, Швеция 10 -е, а Россия 49-е место.

Первый отчет ООН «Мировое счастье» (World Happiness Report) был составлен в 2012 году. При его составлении учитываются в том числе ВВП в пересчете на жителя, прогнозируемая продолжительность здоровой жизни, социальные пособия, гражданские свободы и распространенность коррупции.