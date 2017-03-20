Кто не забрал свои деньги? 20 000 людей с маленькими зарплатами до сих пор не подали ходатайство о возврате налога

По словам руководителя отдела налогов департамента Эвелин Лийвамяги, среди тех, кто не заполнил ходатайство много людей, которые и в прошлые годы не подавали деклараций о своих доходах, а потому они не сделали этого и в этом году: «На этой неделе мы начнет отправлять этим людям сообщения, чтобы они подали свои декларации».

«Если совершеннолетний человек в прошлом году на полной ставке отработал минимум шесть месяцев и получил в виде брутто-зарплаты меньше 7817 евро, то мы советуем обязательно подтвердить в e-maksuamet свою декларацию о доходах до 31 марта. Если после этого появится возможность предоставить ходатайство о возврате подоходного налога, то подтвердить и ее».

Для того чтобы получить возврат налога для работника с маленькой зарплатой, нужно подать декларацию о доходах, после этого такой человек получит возможность заполнить ходатайство в том же e-maksuamet или в e-toll: «Без подтверждения ходатайства, мы не можем сами перечислить деньги».

По состоянию на конец прошлой недели, ходатайства о возврате налогов подали 67 000 людей с маленькими зарплатами, в общей сложности к возврату подлежат 24,7 миллиона евро. Конечная сумма выплат определится в мае, когда, после проверки деклараций, Налогово-таможенный департамент высчитает суммы дотаций и начнет выплаты.

Если декларация будет изменена, то нового ходатайства подавать не нужно. Однако в e-maksuamet больше нельзя увидеть и сумму дотации. При изменении данных о зарплатах и пенсиях в предварительно заполненной декларации, департамент просмотрит внесенные уточнения, а это значит, что переплаченный налог и дотацию для людей с низкими зарплатами начнут выплачивать позже.

Более точную информацию можно получить на странице Налогово-таможенного департамента www.emta.ee