Средняя зарплата учителей Эстонии достигла рекордного уровня

Средняя зарплата была выше всего в волостях Сагуа, Тори, Тахкуранна, Аре и Тяхтвере, а также Нарва-Йыэсуу, где она превысила 1400 евро, сообщило BNS Министерство образования и науки.

Средняя зарплата учителей превысила 1200 евро в 54 единицах местных самоуправлений, а 1100 евро она превысила в 64 процентах местных самоуправлений. Почти две трети местных самоуправлений добавили собственное финансирование к государственной дотации.

В среднем участие местных самоуправлений составило 2,3 процента. Выше всего средняя брутто-зарплата была в Харьюском уезде, где она составила 1265 евро, а ниже всего — в Хийуском (1104 евро).

По словам министра образования и науки Майлис Репс, рост учительских зарплат является приоритетным для министерства и в этом году. «Мы также уделим больше внимания повышению конкурентоспособности оплаты труда детсадовских педагогов и для этого выделим местным самоуправлениям дополнительные дотации. Кроме того, мы повысим доступность услуги опорных специалистов, которая поддерживает также повседневную работу учителей», - сказала Репс.

В этом году местные самоуправления получили 211,7 млн евро дотации учительских зарплат, что примерно на восемь процентов больше по сравнению с прошлым годом. Это позволит к концу года поднять минимальную зарплату учителей до 1050 евро, а с учетом нынешнего темпа роста учительских зарплат средняя зарплата достигнет 1300 евро. С января минимальная зарплата учителя поднялась с 958 евро до 1000 евро.

В этом году государственная поддержка частных школ выросла до 18,2 млн евро. Из этой суммы 13,3 млн евро составляет образовательная дотация, которая ориентировочно на 16 процентов выше по сравнению с прошлым годом. Частные школы также получат от государства 4,9 млн евро в поддержку затрат на деятельность.