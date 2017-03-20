Если нет медицинской страховки, то за посещение врача придется платить огромные деньги

В задачи Больничной кассы входит покрытие расходов на лечение и профилактику болезней, финансирование покупки лекарств, выплата компенсаций по временной нетрудоспособности и других денежных компенсаций. Многие даже не задумываются, что за любой анализ или любую медицинскую услугу больница или поликлиника выставляет счет Больничной кассе, и та платит за вас деньги.

Если у вас нет медицинской страховки и официального дохода, то можно встать на биржу труда и получать страховку, являясь официально безработным. Правда, не со дня.

«У зарегистрированных безработных медицинская страховка начинает действовать на 31-й день со дня регистрации в качестве безработного», – говорит специалист отдела услуг Кассы страхования от безработицы для соискателей работы и работодателей Кристи Реканд.

Хотя есть исключение, позволяющее ускорить процесс. Если безработный получает страховое возмещение или пособие по безработице, а также принимает участие в трудовом тренинге, то 30-дневный период ожидания не применяется.

Если же зарегистрированный безработный выполняет все условия Кассы страхования от безработицы, то медицинская страховка начинает действовать со дня начала получения пособия или со дня начала посещения одной из услуг для рынка труда.

На конец января в Эстонии было зарегистрировано 30 890 безработных, или 4,8% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста.

Страховаться или нет?

Когда человек оказывается без работы и по каким-то причинам не может встать на биржу труда, он остается без поддержки Больничной кассы. И тут есть два варианта: либо покупать страховку у какой-нибудь фирмы страхования, там, где вы, например, застраховали свою машину, или за каждый визит к врачу или за каждую медицинскую услугу платить самому.

Сравнение показывает, что если вы вполне здоровый человек и к врачу обращаетесь только пару раз в год, чтобы сдать какие-нибудь анализы, то дешевле платить за все самому. Потому как страховка очень дорогая. Однако никогда не знаешь, что ждет тебя завтра.

Если же покупать медицинскую страховку в фирме, предоставляющей такую услугу, то стоит оценить свои возможности – удовольствие это не из дешевых. Стоимость страховки на год может начинаться от 1000 евро.

Не все так просто

Вроде бы получается, что если вы часто ходите по врачам, то стоит рассмотреть этот вариант. Ведь если ваши расходы на лечение окажутся еще больше, тут заплатит страховая фирма. С другой стороны, страховщики тоже не простофили, работающие себе в убыток.

Как говорит руководитель отдела страхования здоровья компании ERGO Алексей Дацковский, общий подход любого вида страхования – предлагать покрытие тем событиям, которые произойдут в будущем.

«В отношении страхования здоровья этот принцип тоже действует, но не так однозначно, как, например, в страховании автомобилей, – объясняет специалист. – У нас два подхода: для частных клиентов мы не предлагаем покрытия расходов, связанных с лечением хронических заболеваний, за исключением плановых профилактических обследований до определенной суммы и расходов на неотложную помощь при обострениях заболеваний».