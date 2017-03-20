Если нет медицинской страховки, то за посещение врача придется платить огромные деньги

По данным Больничной кассы за 2016 год, в Эстонии 93% застрахованных жителей, но при этом есть 7% тех, кто не имеет медицинской страховки. Ее, кстати, может потерять каждый, кто лишится работы, например. Такие люди могут бесплатно получить только экстренную медицинскую помощь, за все остальное придется раскошелиться. «МК-Эстония» выяснила, какие у них есть обходные пути и сколько стоят медуслуги, если за все платить из своего кармана.
В задачи Больничной кассы входит покрытие расходов на лечение и профилактику болезней, финансирование покупки лекарств, выплата компенсаций по временной нетрудоспособности и других денежных компенсаций. Многие даже не задумываются, что за любой анализ или любую медицинскую услугу больница или поликлиника выставляет счет Больничной кассе, и та платит за вас деньги.
Если у вас нет медицинской страховки и официального дохода, то можно встать на биржу труда и получать страховку, являясь официально безработным. Правда, не со дня.
«У зарегистрированных безработных медицинская страховка начинает действовать на 31-й день со дня регистрации в качестве безработного», – говорит специалист отдела услуг Кассы страхования от безработицы для соискателей работы и работодателей Кристи Реканд.
Хотя есть исключение, позволяющее ускорить процесс. Если безработный получает страховое возмещение или пособие по безработице, а также принимает участие в трудовом тренинге, то 30-дневный период ожидания не применяется.
Если же зарегистрированный безработный выполняет все условия Кассы страхования от безработицы, то медицинская страховка начинает действовать со дня начала получения пособия или со дня начала посещения одной из услуг для рынка труда.
На конец января в Эстонии было зарегистрировано 30 890 безработных, или 4,8% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста.
Страховаться или нет?
Когда человек оказывается без работы и по каким-то причинам не может встать на биржу труда, он остается без поддержки Больничной кассы. И тут есть два варианта: либо покупать страховку у какой-нибудь фирмы страхования, там, где вы, например, застраховали свою машину, или за каждый визит к врачу или за каждую медицинскую услугу платить самому.
Сравнение показывает, что если вы вполне здоровый человек и к врачу обращаетесь только пару раз в год, чтобы сдать какие-нибудь анализы, то дешевле платить за все самому. Потому как страховка очень дорогая. Однако никогда не знаешь, что ждет тебя завтра.
Если же покупать медицинскую страховку в фирме, предоставляющей такую услугу, то стоит оценить свои возможности – удовольствие это не из дешевых. Стоимость страховки на год может начинаться от 1000 евро.
Не все так просто
Вроде бы получается, что если вы часто ходите по врачам, то стоит рассмотреть этот вариант. Ведь если ваши расходы на лечение окажутся еще больше, тут заплатит страховая фирма. С другой стороны, страховщики тоже не простофили, работающие себе в убыток.
Как говорит руководитель отдела страхования здоровья компании ERGO Алексей Дацковский, общий подход любого вида страхования – предлагать покрытие тем событиям, которые произойдут в будущем.
«В отношении страхования здоровья этот принцип тоже действует, но не так однозначно, как, например, в страховании автомобилей, – объясняет специалист. – У нас два подхода: для частных клиентов мы не предлагаем покрытия расходов, связанных с лечением хронических заболеваний, за исключением плановых профилактических обследований до определенной суммы и расходов на неотложную помощь при обострениях заболеваний».
При заключении договора с частным лицом обычной практикой является оценка риска. Так что если у вас имеется хроническое заболевание, требующее постоянного медицинского вмешательства, то, как правило, оно исключается из страховой защиты полностью или на какой-то период.
«Если влияние имеющегося заболевания на здоровье не такое серьезное, то можем предложить полное страховое покрытие с повышенными взносами. Все зависит от конкретного случая и общего состояния здоровья человека. Есть диагнозы, с которыми люди живут десятки лет, и это не требует более частых обращений к врачам, чем профилактические обращения раз в год. А есть более серьезные ситуации, требующие регулярного и постоянного медицинского вмешательства. Если попробовать оценить эти ситуации в денежном эквиваленте, получатся очень разные картины», – комментирует Алексей Дацковский.
Он считает, что рынок частного страхования здоровья в Эстонии только зарождается.
«Интерес к страхованию здоровья растет, и особенно позитивен тот факт, что со следующего года работодатели смогут оплачивать страховые взносы без дополнительных налогов», – заключает руководитель отдела страхования здоровья компании ERGO.
Вариант для иностранцев
Ирина несколько лет назад переехала к мужу в Эстонию. Чтобы получить вид на жительство, нужно иметь страховку. Тогда Ирина еще не совсем была знакома с эстонской системой Больничной кассы и когда стала узнавать, выяснилось, что для нее иметь страховку наравне с жителями Эстонии стоит очень больших денег.
«Тогда я стала смотреть обычные страховые фирмы. Расценки там тоже отличались, и я выбрала компанию, где выходило меньше всего – около 500 евро в год за минимальный пакет (то есть туда входила первая помощь, обращение к врачу при болезни, а не просто обследования по желанию). Стоимость страховки, как я помню, зависела от моего возраста и состояния здоровья. Я вообще болею редко, и когда в последующие годы я продлевала договор, моя страховка уже стоила 400 евро на год», – вспоминает Ирина.
Несколько лет она должна была отдавать страховой фирме по 400–500 евро в год просто для того, чтобы продлить вид на жительство, при том что самими медицинскими услугами Ирина пользовалась лишь пару раз.
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