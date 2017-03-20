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Двадцать вещей, которые вы обязательно должны взять, въезжая в съемную квартиру

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Pexels.com

Даже если съемная квартира меблирована, там может не оказаться многое из того, что вам необходимо. Портал Kodu предлагает взять с собой вещи по приложенному ниже списку.

Итак, двадцать вещей, которых может не оказаться в съемной квартире:

  1. Постельное белье
  2. Одеяла и подушки
  3. Полотенца
  4. Кастрюли и сковородки
  5. Столовая посуда

    Фото: Pexels.com

  6. Штопор
  7. Приправы и специи
  8. Пекарская бумага/фольга/пищевая пленка
  9. Мешки для мусора
  10. Тряпки для вытирания пыли
  11. Моющие средства
  12. Пылесос
  13. Швабра для мытья пола
  14. Сушилка для белья

    Фото: Pexels.com

  15. Утюг и гладильная доска
  16. Туалетное мыло
  17. Шторы
  18. Туалетная бумага
  19. Скотч
  20. Спички

Фото: Pexels.com

Есть и другой вариант: в жизни не поверим, что вы будете въезжать в снятую вами квартиру, не обговорив с наймодателем, что, кроме мебели, он оставляет в квартире. Конечно, постельное белье нужно привезти свое, а вот пылесос и гладильная доска с утюгом вполне могут быть и хозяйские. Так же, как сковороды и кастрюли. А вот зачем вам сразу переезда понадобится скотч (не сорт виски, а клейкая лента!), неизвестно.

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