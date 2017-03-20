Двадцать вещей, которые вы обязательно должны взять, въезжая в съемную квартиру
20. март 2017 11:22
Даже если съемная квартира меблирована, там может не оказаться многое из того, что вам необходимо. Портал Kodu предлагает взять с собой вещи по приложенному ниже списку.
Итак, двадцать вещей, которых может не оказаться в съемной квартире:
Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com
Есть и другой вариант: в жизни не поверим, что вы будете въезжать в снятую вами квартиру, не обговорив с наймодателем, что, кроме мебели, он оставляет в квартире. Конечно, постельное белье нужно привезти свое, а вот пылесос и гладильная доска с утюгом вполне могут быть и хозяйские. Так же, как сковороды и кастрюли. А вот зачем вам сразу переезда понадобится скотч (не сорт виски, а клейкая лента!), неизвестно.