Двадцать вещей, которые вы обязательно должны взять, въезжая в съемную квартиру

Итак, двадцать вещей, которых может не оказаться в съемной квартире:

Постельное белье Одеяла и подушки Полотенца Кастрюли и сковородки Столовая посуда Фото: Pexels.com Штопор Приправы и специи Пекарская бумага/фольга/пищевая пленка Мешки для мусора Тряпки для вытирания пыли Моющие средства Пылесос Швабра для мытья пола Сушилка для белья Фото: Pexels.com Утюг и гладильная доска Туалетное мыло Шторы Туалетная бумага Скотч Спички

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Есть и другой вариант: в жизни не поверим, что вы будете въезжать в снятую вами квартиру, не обговорив с наймодателем, что, кроме мебели, он оставляет в квартире. Конечно, постельное белье нужно привезти свое, а вот пылесос и гладильная доска с утюгом вполне могут быть и хозяйские. Так же, как сковороды и кастрюли. А вот зачем вам сразу переезда понадобится скотч (не сорт виски, а клейкая лента!), неизвестно.