Водителям на заметку: из-за ремонтных работ закрывается улица Валдеку

В ходе работ будут обновлены проезжая часть и тротуар, а также техносети, в том числе водопровода и канализации. Переходы получат современное специальное освещение и выпуклое мощение для слабовидящих людей.

Для движения транспорта улица будет на время реконструкции закрыта. Доступ будет обеспечиваться только транспортным средствам местных жителей и оперативным машинам. Объезд возможен по улицам Кереса, Нурме, бульварам Лоотузе и Креэга, улице Пихлака. Всех участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.