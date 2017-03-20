Водителям на заметку: из-за ремонтных работ закрывается улица Валдеку
20. март 2017 11:12
В связи с улучшением погодных условий с сегодняшнего дня продолжится реконструкция улицы Валдеку на участке между бульваром Вабадузе и улицей Мяннику. Работы планируется завершить к 15 мая.
В ходе работ будут обновлены проезжая часть и тротуар, а также техносети, в том числе водопровода и канализации. Переходы получат современное специальное освещение и выпуклое мощение для слабовидящих людей.
Для движения транспорта улица будет на время реконструкции закрыта. Доступ будет обеспечиваться только транспортным средствам местных жителей и оперативным машинам. Объезд возможен по улицам Кереса, Нурме, бульварам Лоотузе и Креэга, улице Пихлака. Всех участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.