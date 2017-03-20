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Водителям на заметку: из-за ремонтных работ закрывается улица Валдеку

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Мати Хийс

В связи с улучшением погодных условий с сегодняшнего дня продолжится реконструкция улицы Валдеку на участке между бульваром Вабадузе и улицей Мяннику. Работы планируется завершить к 15 мая.

В ходе работ будут обновлены проезжая часть и тротуар, а также техносети, в том числе водопровода и канализации. Переходы получат современное специальное освещение и выпуклое мощение для слабовидящих людей.

Для движения транспорта улица будет на время реконструкции закрыта. Доступ будет обеспечиваться только транспортным средствам местных жителей и оперативным машинам. Объезд возможен по улицам Кереса, Нурме, бульварам Лоотузе и Креэга, улице Пихлака. Всех участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.

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