Elisa купила компанию Santa Monica Networks

Доход от продаж в Santa Monica Networks в 2016 году составил 44 миллионов евро и EBIT около 3 миллионов евро. Персонал компании в Эстонии насчитывает 73, а в Финляндии – 36 человека.

Elisa заплатит за приобретаемую компанию 28 миллионов евро. Данная сделка должна быть одобрена департаментами конкуренции в Эстонии и Финляндии. Предполагаемый срок завершения сделки – 1 мая 2017 года. Сделка не повлияет на экономические приоритеты Elisa в 2017 году.

«Эта сделка должна увеличить в Эстонии число наших бизнес-клиентов, занимающихся проектированием, внедрением и обслуживанием защищенных клиентоцентричных решений связи. Поскольку наши клиенты все больше работают в дигитальной среде, они ожидают от нас максимально оперативного реагирования на различные события. Благодаря компетенции и наработкам Santa Monica мы теперь будем гораздо более способными на это», - сказал руководитель Elisa Eesti Сами Сеппянен.

«Santa Monica достигла такого этапа развития, когда компании нужен сильный собственник, способный продолжить развивать наш бизнес и выводить наши услуги на новые рынки, - говорит руководитель Santa Monica Networks Маргус Вайно. - В контексте потребностей нашей клиентуры и компетенций персонала компании именно Elisa является наилучшим выбором, так что мы очень довольны развитием событий. Объединив экспертные знания работников двух наших компаний, мы сможем предлагать в Финляндии предельно компетентные решения. Вместе нам удастся продавать новые услуги и расширять ассортимент защищенных сетей деловой связи. Наша цель – предлагать клиентам уникальный опыт. Отныне клиенты могут получать все предназначенные конечным пользователям решения из одного источника».