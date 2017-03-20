Просто мистика! Необъяснимое поведение полицейских неприятно удивило пострадавших в ДТП

Автоводитель Янис на Volkswagen Golf у поворота на Кемери столкнулся с Volkswagen Passat, за рулем которого сидел Теодор. Виновник ДТП свою вину признал, все остались живы, поэтому осталось только урегулировать формальности, для чего, естественно, и была вызвана полиция, сообщает Rus.Tvnet со ссылкой на «Degpunktā».

Уже сгущались сумерки, разбитые автомобили оставались на своих местах и ситуация в наступавшей темноте становилась опасной для всех участников дорожного движения. Однако стражей порядка все не было. Пострадавшие по своим каналам узнали, что в юрмальской полиции никаких сообщений о ДТП не получили.

Наконец-то вдали показались синие маячки патруля. Как утверждают пострадавшие, они позвонили в службу 112 сразу после аварии, то есть в 17.50, однако в полиции утверждают, что первая информация была получена в 20.05.

Как отмечают журналисты, скорее всего, полицейские из разных районов просто перекидывали поступивший в центральную службу 112 вызов из одного района в другой. Однако даже если и брать во внимание, что произошла накладка, а не халатность, неприятен тот факт, что никто из проезжавших за несколько часов полицейских экипажей не остановился и не спросил у пострадавших в ДТП, все ли в порядке.