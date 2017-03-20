Галерея: в Тарту вновь полыхала старая ветеринарная клиника

Вызов в здание на Нарвском шоссе, 78, построенном в 1860 году, поступил спасателям сегодня утром в 8.18. Как предполагается, возгорание вблизи наружной стены на полу второго этажа произошло еще вчера, так как толстые половицы полностью сгорели. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже распространился со второго этажа на первый.

Спасатели потушили пожар. Напомним, что некоторое время назад им пришлось тушить возгорание в соседней комнате того же здания.

Здание на Нарвском шоссе, 78 до 1992 года использовалось ветеринарным отделением бывшей Сельскохозяйственной академии Эстонии. Ранее этот комплекс принадлежал Тартуской ветеринарной школе и отделению ветеринарии Тартуского университета. Сегодняшний пожар произошел учебном здании Theatrum Zootomicum, занимавшемся анатомией домашних животных, который внесли в регистр охраны памятников старины в 1997 году.