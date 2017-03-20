Эксперт: дорожают квартиры без ремонта, продавцы задирают цены, покупатели яростно торгуются

«Причина этого парадокса кроется в активности мелких инвесторов, которые скупают небольшие квартиры в плохом состоянии для сдачи их в аренду или для быстрой перепродажи после такого же быстрого ремонта», - говорит Муруметс.

Эксперт по недвижимости считает, что в центре города переизбыток нового и дорогого жилья. «В спальных районах, наоборот, спрос превышает предложение, и потенциальные покупатели конкурируют между собой за право покупки».

«Некоторые районы вызывают стойкий интерес. Например, несколько месяцев держится спрос на трехкомнатные квартиры в Ласнамяэ на улице Кивила, и покупатель может выбирать наиболее подходящий ему вариант среди нескольких предложений, весьма отличающихся по цене».

«Продавцы же, запрашивающие неадекватную цену за свои квартиры, по-прежнему ориентируются на цены порталов недвижимости, где есть устаревшие объявления с недостоверной информацией. На рынке сейчас много странного, и покупатели, чтобы приобрести жилье, должны иметь терпение и смело торговаться», - советует Моника Муруметс.