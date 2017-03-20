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«Они врут нам»: баскетболисты НБА усомнились в круглой форме Земли

Sports.ee
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Шакил О´Нил. | ФОТО: Reuters

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил сомневается в том, что Земля круглая. С разоблачающим заявлением бывший спорстмен выступил в прямом эфире интернет-радио Рodbay.fm, передает NEWSru.

По словам спортсмена, на подобные размышления его натолкнули частые путешествия.

«Это правда, Земля - плоская. Когда я прохожу от кольца до кольца, она для меня плоская. Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов. Вы хотите сказать, что Китай под нами? Это не так», - заявил О'Нил в последнем выпуске программы The Big Podcast with Shaq.

На размышления о форме земли баскетболистов подвиг разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг, ранее выдвинувший соответствующую конспирологическую теорию.

«Земля действительно плоская, - утверждает Ирвинг. - Каждый может увидеть это. Говорю вам, это у каждого перед глазами. Они врут нам. Мне всегда внушали, что Земля круглая. Но если подумать о том, как мы передвигаемся, что видим во время путешествий, то можете ли вы поверить в то, что мы вращаемся вокруг Солнца, что есть вся эта геометрия планет и звезд, которые совершают свои обороты в определенное время... Нет никакой конкретной информации кроме той, которую нам дают они».

Как выяснилось позже, спортсмен не думал, что его слова воспримут всерьез.

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