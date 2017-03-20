На этой неделе в Эстонию доставят первую партию техники британского подразделения

В среду в городок Сил обороны в Тапа доставят технику Вооруженных сил Соединенного Королевства, это первая партия доставленной в Эстонию техники британского подразделения.

В среду в Эстонию также доставят танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и различные вспомогательные машины.

В прошлую пятницу в Эстонию прибыло примерно 130 военнослужащих из Соединенного Королевства, которые входят в состав прибывающей этой весной боевой группы НАТО, состоящей примерно из 1200 военнослужащих. Ранее к службе в Эстонии приступили 80 военнослужащих из Британии, которые в сотрудничестве с эстонскими военнослужащими занимаются подготовкой к прибытию личного состава и техники боевой группы НАТО.

20 марта в Эстонию также прибудут 50 военнослужащих из Франции. Они будут служить в составе боевой группы НАТО восемь месяцев, а затем их сменят датчане. Остальной личный состав боевой группы со снаряжением прибудет в течение ближайших недель.

Дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО будет командовать Соединенное Королевство, в ее работе участвуют также Франция и Дания.

В состав боевой группы входит около 1200 военнослужащих из стран-союзников. Соединенное Королевство сообщило, что его вкладом в боевую группу станет бронированное подразделение из 800 военнослужащих, в вооружение которого входят танки, самоходные гаубицы и бронемашины.

Франция сообщила, что ее вклад заключается в подразделении из 300 военнослужащих, в вооружение которого входят танки, боевые машины пехоты и бронемашины.