Принуждение к браку признают в Эстонии преступлением

«Семейное насилие никогда не бывает внутренним делом семьи, это серьезная проблема, которой государство должно заниматься со всей серьезностью. О масштабе проблемы говорит хотя бы то, что половина населения Эстонии в возрасте старше 15 лет лично сталкивалась с семейным насилием, слышала, видела или подозревала его», - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Министр отметил, что, хотя большинство жителей Эстонии осуждает применение насилия между супругами и партнерами, около десяти процентов считают его неизбежным и жертв часто обвиняют в том, что они сами своим поведением спровоцировали насилие. «Нужно изменить этот образ мышления, поскольку насилию не может быть никакого оправдания. Работа с проблемой - наше общее дело, в нем участвуют разные министерства - наряду с Министерством юстиции также МВД, Министерство социальных дел и Министерство образования и науки», - подчеркнул он.

Эстония уже предприняла ряд шагов для борьбы с насилием такого рода и его профилактики. Рийгикогу работает над законопроектом, который приводит законодательство Эстонии в соответствие требованиям Стамбульской конвенции. Это значит, что отдельными категориями преступлений станут принуждение к браку, женское обрезание и сталкинг, а также покупка секса у жертв торговли людьми.

Ранее в 2015 году вступила в силу поправка к Пенитенциарному кодексу, признавшая семейное насилие самостоятельной категорией преступления и ужесточившая наказание за него. Отягощающим обстоятельством было признанное применение насилия в присутствии ребенка. В 2015 году также были приняты предусмотренные директивой о помощи жертвам поправки, гарантирующие жертвам преступления предоставление более ранней и эффективной защиты и права в рамках уголовного следствия, а также государственную поддержку пострадавшим.

Стамбульская конвенция - это международное соглашение, которое фокусируется на пострадавших от насилия, обязывает страны предоставлять им максимальные поддержку и услуги, внедряет в обществе понимание, что насилию - прежде всего направленному против женщин и семейному - не бывает оправдания, и подчеркивает, что насилие в присутствии ребенка является наиболее тяжкой формой насилия.

Крайне важно защищать жертву и понимать, что жертва никогда не виновата в произошедшем. Присоединение к конвенции позволит больше сфокусироваться на профилактике - кампаниях по повышению информированности, семинарах, разработке учебных материалов для школ, предоставлении опорных услуг, консультировании жертв, поощрении равноправия между женщинами и мужчинами и так далее.

Конвенция была открыта для подписания на встрече глав МИД в Стамбуле 10 мая 2011 года. Эстония подписала конвенцию в декабре 2014 года. Для подготовки к ратификации Эстония изменила пенитенциарный кодекс, закон о помощи жертвам и закон об иностранцах.