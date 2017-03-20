Фракция IRL хочет ввести более строгие правила приема беженцев

Так написал на своей странице в Facebook член фракции IRL Калле Муули, а пресс-секретарь политической организации Кристийна Херодес сообщила, что фракция IRL хочет провести аудит сферы интеграции, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Uudised.

По словам депутата парламента Марта Нутта, партия IRL всегда стояла на том, чтобы прибывающие мигранты уважали эстонские традиции.

«Жесткая миграционная политика должна продолжаться. Придется просмотреть критерии приема и в случае необходимости уточнить их», - сказал Нутт, добавив, что поэтому фракция IRL предлагает правительству в течение апреля провести промежуточный аудит, в котором анализируют интеграцию мигрантов в эстонское общество.