Вопрос читателя: можно ли выставлять в Интернете фото и видео с чужими людьми?

Отвечает пресс-секретарь Инспекции по защите личных данных Майре Иро.

Развитие технологий облегчило возможность запечатлевать те или иные моменты своей жизни. У большинства людей под рукой постоянно есть какое-то устройство, которым можно сделать качественно фото или видеоклип.

С одной стороны, это здорово, что в Законе о защите личных данных нет жестких распоряжений по этому поводу – в личных целях можно фотографировать или снимать все равно, что и все равно кого. Причем, в такой ситуации нет надобности предупреждать и просить разрешения. Таким образом, делать фото и видео с чужими людьми можно. Но, с другой стороны, не нужно вываливать в Интернет все, что вы сфотографировали и сняли.

Если в объектив камеры попало нечто чрезвычайное: что-то смешное, или, наоборот, например, нарушение закона или другая неприятная ситуация, у людей возникает желание немедленно поделиться этим с общественностью. И тут нужно помнить, что если попавшие на фото люди узнаваемы, то публикация такой фотографии должна придерживаться принципов обработки личных данных.

Прежде всего, нужно убедиться, что попавшие на фото люди согласны, чтобы фотографии, на которых есть они, были опубликованы. Использование фото без согласия, например, для публичного оскорбления или унижения человека, в том числе, и с целью самосуда, ни в коем случае не разрешено.

Если кто-то нашел свое фото в Интернете, у него есть право потребовать от того, кто его опубликовал, удалить фотографию. Если тот человек не реагирует, следующим шагом может быть обращение к администрации социальной сети, где фото было опубликовано. Если и это не принесло результата, то для защиты своих прав мы советуем обратиться в суд.