Комиссия решила исключить из числа служебных благ президента оплачиваемый отпуск

Член конституционной комиссии Арто Аас сообщил в Twitter, что конституционная комиссия единогласно решила исключить из числа служебных благ президента оплачиваемый отпуск, объяснив это тем обстоятельством, что президент работает 365 дней в году.

Поводом для обсуждения послужило обращение канцелярии президента, согласно которому регулирование отпуска президента неоднозначно и сложно осуществимо.

«Регулирование отпуска, установленное в законе о распорядке работы президента республики, действительно еще ни разу не применялось на практике. Ни один из президентов еще не использовал установленную законом возможность отпуска, – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер. – Желание канцелярии президента сделать регулирование отпуска президента более ясным и применяемым совершенно понятно».

В феврале директор канцелярии президента Тийт Рийсало прислал Рийгикогу обращение, в котором обозначил проблемы в регулировании отпуска президента республики. Рийсало попросил Рийгикогу проанализировать и при необходимости дополнить действующее регулирование так, чтобы была обеспечена правовая ясность, чтобы регулирование было применяемым на практике и не противоречило общественному чувству справедливости.