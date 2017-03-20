Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В Белоруссии на борту самолета, летевшего в Европу, найдены радиоактивные вещества

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Самолет. | ФОТО: Scanpix

Радиоактивные вещества были выявлены на борту самолета, который следовал из Армении транзитом через Белоруссию в одну из европейских стран.

Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросам организации белорусско-российских учений "Запад-2017", пишет ТАСС.

"Один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран", - отмечается в сообщении со ссылкой на главу государства.

Наверх