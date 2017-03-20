В Белоруссии на борту самолета, летевшего в Европу, найдены радиоактивные вещества

Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросам организации белорусско-российских учений "Запад-2017", пишет ТАСС.

"Один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран", - отмечается в сообщении со ссылкой на главу государства.