В Белоруссии на борту самолета, летевшего в Европу, найдены радиоактивные вещества
20. март 2017 13:18
Радиоактивные вещества были выявлены на борту самолета, который следовал из Армении транзитом через Белоруссию в одну из европейских стран.
Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросам организации белорусско-российских учений "Запад-2017", пишет ТАСС.
"Один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран", - отмечается в сообщении со ссылкой на главу государства.