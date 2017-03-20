Министр культуры: ранее совет Русского театра был сверхполитизирован

Министр культуры Индрек Саар ответил на вопросы портала Rus.Postimees о ситуации в Русском театре.

– Почему с ноября в совет Русского театра, который сейчас насчитывает три человека, Минкульт не назначает еще двух членов, хотя по уставу, который выложен на сайте, совет состоит из пяти человек?

– Действительно, приказ об отзыве Виктории Ладынской и Игоря Грязина из совета Русского театра я подписал в ноябре 2016 года. Решение отозвать членов парламента из всех советов государственных компаний и фондов означал, что во все эти советы нужно найти множество новых людей. Переговоры о новых членах советов проходили иногда быстрее, а иногда брали немало времени. Я рад сообщить, что уже в ближайшие недели вопрос о новых членах совета фонда Vene Teater разрешится.

– Сейчас в совете Русского театра – два соцдема и один беспартийный. Как утверждала в своем мнении бывший член совета, депутат от IRL Виктория Ладынская, в совете наблюдается в итоге политическая неуравновешенность, усугубляющаяся тем, что вы, министр культуры, которому подчиняется совет, тоже являетесь членом Социал-демократической партии. Как по-вашему, это проблема или нет?

– В совет фонда Vene Teater входят три эксперта. Евгений Голиков был членом совета Русского театра с 2004 года, со дня основания фонда Vene Teater. Голиков – эксперт по экономике, который хорошо знает русскую общину. Решение назначить Голикова в совет принял министр культуры Урмас Паэт, и все следующие министры его в этом поддерживали. В этом смысле Голиков – носитель преемственности в совете. В компетентности Яака Аллика в сфере театра невозможно сомневаться. Он опытный театральный критик, возглавлял театр, ставил пьесы и вдобавок занимал должность министра культуры. Кроме того, считается важным, чтобы в совет каждого госучреждения входило лицо, компетентное в финансовой сфере, поэтому в совете Русского театра есть представитель Министерства финансов. Это глава отдела госбюджета Министерства финансов Вейкко Капста.

Социал-демократическое мировоззрение издавна входило в число политических симпатий творческой интеллигенции – начиная с Вильде, Суйтса, Тугласа, Таммсааре и заканчивая Каплинским, Карусоо и Вольмером. Обращаю внимание на то, что конституция Эстонской Республики запрещает дискриминацию людей по их политическим убеждениям. Поэтому партийная принадлежность не может быть препятствием при назначении кого-либо в совет.

Так что вполне естественно, что в управляющих органах многих музеев, театров и других культурных учреждений есть лица, которые входят в ту или иную партию. Скажем, Урмас Клаас («Ванемуйне»), Кайрит Пихлак (Театральный дом Раквере), Тоомас Кивимяги («Эндла»), Айн Сууркаэв (Театральный дом Раквере), Лойт Кивистик («Угала») и так далее. Эти люди входят в различные партии, и они стали членами советов потому, что они – эксперты в своей области, обладают успешным управленческим опытом или представляют местное самоуправление.