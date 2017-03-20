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Уволен председатель совета Горхолла

Rus.Postimees.ee
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Меэлис Пай. | ФОТО: Liis Treimann

Таллиннская горуправа на сегодняшнем внеочередном заседании решила освободить от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS Меэлиса Пая, сообщает Postimees.

По словам исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, причиной увольнения Пая стало то, что он сам с собой заключил трудовой договор о занятии должности художественного руководителя. При этом условия договора не были согласованы с представителем владельца.

"Горуправа не нашла в этой ситуации иного варианта кроме отзыва Пая. Поскольку реконструкция Горхолла с каждым днем становится все более определенной, Горуправа сочла нужным назначить двух новых членов совета горхолла", - добавил Аас.

В понедельник горуправа назначила новыми членами совета Tallinna Linnahalli AS вице-мэра Михаила Кылварта и заведующую таллиннским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.

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