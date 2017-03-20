Уволен председатель совета Горхолла

По словам исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, причиной увольнения Пая стало то, что он сам с собой заключил трудовой договор о занятии должности художественного руководителя. При этом условия договора не были согласованы с представителем владельца.

"Горуправа не нашла в этой ситуации иного варианта кроме отзыва Пая. Поскольку реконструкция Горхолла с каждым днем становится все более определенной, Горуправа сочла нужным назначить двух новых членов совета горхолла", - добавил Аас.

В понедельник горуправа назначила новыми членами совета Tallinna Linnahalli AS вице-мэра Михаила Кылварта и заведующую таллиннским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.