Интернет гудит из-за видео задержания мужчин в Йыхви: полиция прокомментировала инцидент

Виктория рассказывает, что вчера днем, 19 марта, она с мужем и пятимесячным ребенком провожала домой друга семьи. Перед этим муж Виктории с другом выпивали дома. «Мы шли спокойно по Нарвскому шоссе и никого не трогали, - пишет она. - Мимо проезжала полицейская машина, потом она развернулась и припарковалась во дворе дома. Полицейские вышли из машины, направились к нам и спросили документы у нашего друга. Документов у него не оказалось, после чего ему сказали сесть в машину. На вопрос, на каком основании полиция это требует, поступил ответ, что он пьян».

Сообщение опубликованное в "Книге жалоб"./ скриншот

Женщина заметила полиции, что они никому не мешают и спросила, на каком основании можно задерживать людей, которые спокойно идут по своим делам, но ответа не последовало. По словам Виктории, полицейский стал насильно запихивать их друга в машину, а ее муж попросил полицию отпустить друга, поскольку они ничего не нарушали: «Другая полицейская стала угрожать моему мужу перцем и тоже хотела его затолкать в машину, но муж сказал, что никуда не поедет».

Виктория говорит, что далее полиция стала применять силу, мужчинам надели наручники, друга стали душить коленкой, а ее мужа швырять в землю лицом. «Потом приехали еще несколько полицейских машин, будто там свершился какой-то криминал, - возмущается она. - Они запихали моего мужа и друга в машину и увезли. Я в шоке с нашей полиции, ведь мы просто шли провожать друга!»

Свое сообщение женщина сопроводила видео, на котором видны моменты задержания мужчин.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралль сказала, что 19 марта патрульные полицейские заметили на Нарвском шоссе в Йыхви двух по внешним признакам пьяных мужчин, которые в свою очередь, увидев полицейский патруль, начали вызывающе жестикулировать и оскорблять сотрудников.

Полицейские остановились и вышли из машины, чтобы побеседовать с мужчинами. Поскольку у одного из них не было с собой удостоверяющих личность документов, его попросили для установления личности сесть в патрульную машину, от чего последний отказался и оказал физическое сопротивление полицейскому. Агрессивно себя повел и второй мужчина, из-за чего сотрудники полиции - в интересах как собственной безопасности, так и других людей - решили применить наручники, и после прибытия подкрепления произвели задержание мужчин.

Мужчины 23 и 26 лет были доставлены в полицейский участок. В отношение них возбуждено дело о проступке на основании статьи Пенитенциарного кодекса, предусматривающей оскорбление лица при исполнении служебных обязанностей. После первичных следственных мероприятий мужчины были отпущены домой.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куусик сказал, что, к сожалению, многие конфликты начинаются с излишнего употребления алкоголя. Пьяные люди зачастую не понимают, правильно они поступают или нет, что в свою очередь приводит к недопониманию. «Считаю, что и в этом случае, когда полицейские хотели получить объяснения по поводу вызывающего поведения, важную роль сыграл алкоголь. Ситуацию усугублялась тем, что участники конфликта были с младенцем», - сказал Куусик.